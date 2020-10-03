Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 10-го тура
Сегодня, 3 октября, матчем «Уфа» — «Ротор» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 10-м туре состоится восемь матчей.
3 октября
«Уфа» — «Ротор» (Уфа, 14:00 мск)
«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 16:30 мск)
«Тамбов» — «Арсенал» (Саранск, 16:30 мск)
«Спартак» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)
4 октября
«Локомотив» — «Химки» (Москва, 14:00 мск)
«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 16:30 мск)
«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 16:30 мск)
«Динамо» — «Краснодар» (Москва, 20:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
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