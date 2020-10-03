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Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту» в 2024 году

Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту» в 2024 году
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что хотел бы в будущем стать президентом «Порту».

«Следующие выборы президента „Порту“ состоятся в 2024 году. Думаю, смогу выдвинуть свою кандидатуру. Хочу попробовать, ведь у меня всегда была такая идея», — приводит слова Виллаш-Боаша O Jogo со ссылкой на Téléfoot.

Виллаш-Боаш был главным тренером «Порту» с 2010 по 2011 год. Под руководством португальского специалиста «Порту» стал чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу Европы. Действующим президентом «Порту» является Пинту да Кошта. С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит» и привёл клуб к чемпионскому титулу в сезоне-2014/2015.

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