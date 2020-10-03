Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту» в 2024 году
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что хотел бы в будущем стать президентом «Порту».
«Следующие выборы президента „Порту“ состоятся в 2024 году. Думаю, смогу выдвинуть свою кандидатуру. Хочу попробовать, ведь у меня всегда была такая идея», — приводит слова Виллаш-Боаша O Jogo со ссылкой на Téléfoot.
Виллаш-Боаш был главным тренером «Порту» с 2010 по 2011 год. Под руководством португальского специалиста «Порту» стал чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу Европы. Действующим президентом «Порту» является Пинту да Кошта. С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит» и привёл клуб к чемпионскому титулу в сезоне-2014/2015.
- 3 октября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:31
-
10:20
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
06:33
-
05:52
-
05:21
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:38
-
03:17
-
02:43
-
02:23
-
02:05
-
01:28
-
00:57
-
00:46
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:03
- 2 октября 2020
-
23:52
-
23:45
Партнерский контент