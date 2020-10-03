Кучаев: в матче с «Уралом» будет нелегко, но ЦСКА рассчитывает на победу

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Урал» — крепкая команда, показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв на матчи сборных с позитивным настроем", — приводит слова Кучаева пресс-служба московского ЦСКА.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 16 очков в 9 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
- 3 октября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:31
-
10:20
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
06:33
-
05:52
-
05:21
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:38
-
03:17
-
02:43
-
02:23
-
02:05
-
01:28
-
00:57
-
00:46
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:03
- 2 октября 2020
-
23:52
-
23:45