Кучаев: в матче с «Уралом» будет нелегко, но ЦСКА рассчитывает на победу

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«Урал» — крепкая команда, показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв на матчи сборных с позитивным настроем", — приводит слова Кучаева пресс-служба московского ЦСКА.



Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 16 очков в 9 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.