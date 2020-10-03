«Милан» заинтересован в трансфере Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, немецкий футболист с радостью готов вернуться в Италию. Стороны начали переговоры. Напомним, ранее Рюдигер выступал в составе «Ромы».



Сообщалось, что Рюдигер может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг эту информацию.



Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера немецкого футболиста составила € 35 млн. В прошлом сезоне немецкий защитник принял участие в двадцати матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых забил два гола, а также один мяч — в свои ворота. Контракт немецкого футболиста с английским клубом действует до лета 2022 года.

Лэмпард опроверг информацию о переходе Рюдигера в «Тоттенхэм»