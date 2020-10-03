«Милан» заинтересован в трансфере Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, немецкий футболист с радостью готов вернуться в Италию. Стороны начали переговоры. Напомним, ранее Рюдигер выступал в составе «Ромы».
Сообщалось, что Рюдигер может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг эту информацию.
Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера немецкого футболиста составила € 35 млн. В прошлом сезоне немецкий защитник принял участие в двадцати матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых забил два гола, а также один мяч — в свои ворота. Контракт немецкого футболиста с английским клубом действует до лета 2022 года.
- 3 октября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:31
-
10:20
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
06:33
-
05:52
-
05:21
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:38
-
03:17
-
02:43
-
02:23
-
02:05
-
01:28
-
00:57
-
00:46
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:03
- 2 октября 2020
-
23:52
-
23:45