Обамеянг: Артета заставляет игроков «Арсенала» делать домашнее задание
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением об атмосфере в команде при главном тренере Микеле Артете.
«Он создаёт такую атмосферу, благодаря которой все в клубе чувствуют себя как дома. Даже заставляет нас делать домашнее задание! Думаю, в „Арсенале“ складывается действительно хороший менталитет, все работают в едином порыве. Это очень важно. Наша цель — вернуть клуб на те позиции, где он и должен быть», — приводит слова Обамеянга BBC Sport.
Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под руководством испанского специалиста английский клуб стал обладателем Кубка (сезон-2019/2020) и Суперкубка (2020) страны. В нынешнем сезоне «Арсенал» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Обамеянг рассказал, что отклонил предложение «Барселоны»
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