Гвардиола: Бьельса гораздо сильнее меня в понимании футбола. Восхищаюсь им

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об отношении к наставнику «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсе.
«Мне кажется, тренеров не нужно судить по количеству титулов и наград. Чувствую, что далеко позади Бьельсы в плане тренерских знаний. Мои команды завоевали больше трофеев, но он гораздо сильнее меня в понимании игры и во многих других аспектах.
Восхищаюсь Бьельсой больше других в мире футбола как тренером и как человеком. У него свой, уникальный метод управления командой. Никто не сможет этого повторить, это просто невозможно. Его наличие в Премьер-лиге — это дар. За его командами всегда интересно наблюдать», — цитирует Гвардиолу Besoccer.
Сегодня, 3 октября, «Лидс» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 3 октября 2020
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