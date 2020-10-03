«Это дерьмовое чувство». Холанд — о поражении в матче за Суперкубок Германии с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что расстроен из-за проигрыша в матче за Суперкубок Германии с «Баварией» (2:3).



«Должен был забить ещё один гол. Это дерьмовое чувство. Когда вышел один на один с Нойером, он был начеку. 97% вратарей упали бы в той ситуации, и я бы забил. Но только не этот парень!



Поражение очень болезненное. Мы должны были и могли выиграть. Мне плохо, потому что мы были очень близки к успеху. В этом разница между лучшими в мире и нами: они берут игру в руки и побеждают. Но мы должны продолжать бороться», — приводит слова Холанда Goal.com.

Напомним, мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 8-й раз. Дортмундская «Боруссия» побеждала на турнире 6 раз.