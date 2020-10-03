«Знаменитые спартаковские «стеночки». Радимов опубликовал нарезку симуляций Соболева

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подколол нападающего «Спартака» Александра Соболева в преддверии матча красно-белых с сине-бело-голубыми в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.



Специалист опубликовал в своём «твиттере» видеонарезку моментов, где форвард симулировал фол, чтобы заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника. Радимов сопроводил пост подписью «Знаменитые спартаковские «стеночки».

Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. После девяти туров команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 20 очков. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям.



Ранее Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».