«Знаменитые спартаковские «стеночки». Радимов опубликовал нарезку симуляций Соболева

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подколол нападающего «Спартака» Александра Соболева в преддверии матча красно-белых с сине-бело-голубыми в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.
Специалист опубликовал в своём «твиттере» видеонарезку моментов, где форвард симулировал фол, чтобы заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника. Радимов сопроводил пост подписью «Знаменитые спартаковские «стеночки».
Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. После девяти туров команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 20 очков. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям.
Ранее Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».
- 3 октября 2020
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