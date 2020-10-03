Лукаку: в «МЮ» критики говорили, что я ленивый. Теперь видите, что я мог сделать в Англии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку ответил критикам, называвшим его ленивым и медлительным в период выступления за «Манчестер Юнайтед».
«Год назад, когда играл в Англии, я был „ленив, не бегал, не делал то и это“. Здесь меня называют самым трудолюбивым в команде. Если посмотреть на мою игру в Англии и сравнить её с тем, что есть сейчас, можно заметить улучшения, но я всё тот же Ром. Глядя на меня сейчас, можно увидеть весь мой потенциал. Теперь видите, что я мог сделать в Англии. Они будут называть меня медленным, а я в ответ: „Медленный? Это я медленный? Не могу идти в ногу с быстрым темпом игры “Манчестер Юнайтед»?"
Было множество неправильных мелочей. Если бы был медленным, я не забил бы такой гол, как в матче с донецким «Шахтёром», в полуфинале Лиги Европы. Если бы я был медленным, не заработал бы пенальти в финальном матче Лиги Европы с «Севильей». А это произошло через два года. Хотите сказать, что в 27 лет я быстрее, чем в 25? Вот что пытаюсь донести. Это просто мелочи", — приводит слова Лукаку The Times.
- 3 октября 2020
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