«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Челси» – «Кристал Пэлас». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Даррен Ингланд.
Последняя встреча команд состоялась 7 июля этого года — в 34-м туре чемпионата Англии синие на выезде обыграли «орлов» со счётом 3:2.
После трёх туров «Челси», набрав 4 очка, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 5 очков отставая от лидеров первенства – «Лестер Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона». «Кристал Пэлас» (6) — на шестом месте.
- 3 октября 2020
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