«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Челси» – «Кристал Пэлас». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Даррен Ингланд.



Последняя встреча команд состоялась 7 июля этого года — в 34-м туре чемпионата Англии синие на выезде обыграли «орлов» со счётом 3:2.



После трёх туров «Челси», набрав 4 очка, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 5 очков отставая от лидеров первенства – «Лестер Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона». «Кристал Пэлас» (6) — на шестом месте.

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 3 октября