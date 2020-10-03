Сутормин: «Зенит» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше, как сборная России на ЧМ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, петербургский клуб на этой стадии сыграет с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Лацио».



«Это Лига чемпионов. Какие бы соперники ни попались, мы были бы удовлетворены. Считаю, хорошая группа. Нам по силам выйти в плей-офф. Теперь надо работать над тем, чтобы сделать эту задачу выполнимой.



Надо идти от цели к цели. Главная задача — выйти из группы, а там начнутся двухматчевые противостояния. Мы должны попасть в плей-офф, а если получится выйти в четвертьфинал, будет отлично. Аналогия с нашей сборной на чемпионате мира: все понимали, что выход из группы — уже хороший результат, но на этом останавливаться не стали. Хочется пройти как можно дальше», — приводит слова Сутормина «Р-Спорт».

Сутормин: надеюсь, «Зенит» продолжит победную статистику со «Спартаком»