Сутормин: «Зенит» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше, как сборная России на ЧМ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, петербургский клуб на этой стадии сыграет с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Лацио».
«Это Лига чемпионов. Какие бы соперники ни попались, мы были бы удовлетворены. Считаю, хорошая группа. Нам по силам выйти в плей-офф. Теперь надо работать над тем, чтобы сделать эту задачу выполнимой.
Надо идти от цели к цели. Главная задача — выйти из группы, а там начнутся двухматчевые противостояния. Мы должны попасть в плей-офф, а если получится выйти в четвертьфинал, будет отлично. Аналогия с нашей сборной на чемпионате мира: все понимали, что выход из группы — уже хороший результат, но на этом останавливаться не стали. Хочется пройти как можно дальше», — приводит слова Сутормина «Р-Спорт».
- 3 октября 2020
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