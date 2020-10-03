Воспитанник «Зенита» присоединился к французскому «Кану»
Российский защитник Владислав Молчан присоединился к «Кану», сообщается на официальном сайте французского клуба. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан на четыре сезона. Молчан будет выступать за «Кан» под 5-м номером.
«Владислав — атлетичный спортсмен, способен быстро восстанавливаться. Будем поддерживать его во всём. Он откроет для себя не только французский футбол, но и новую культуру», — отметил спортивный директор «Кана» Йоанн Эделин.
Фото: Официальный сайт «Кана»
Молчан является воспитанником петербургского «Зенита». В начале 2020 года защитник перешёл в красноярский «Енисей». В нынешнем сезоне Владислав принял участие лишь в одном матче Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
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