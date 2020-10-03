В «Рубине» назвали фантазиями информацию о предложении «Краснодара» по Макарову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о предложении «Краснодара» по полузащитнику Денису Макарову.
«Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить? Чтобы сесть? Ему, наоборот, нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок к этому нет», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Макаров перешёл в «Рубин» в январе этого года из «Нефтехимика». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и получил 3 жёлтые карточки.
- 3 октября 2020
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