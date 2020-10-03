«Урал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Урал» – ЦСКА. Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурга. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Урал», набрав 10 очков в 9 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (16) располагается на четвёртом месте, отставая от лидеров первенства, «Зенита» и «Спартака», на 4 очка.

Календарь чемпионата России сезона-2020/2021