Лукаку: Конте вывел меня на другой уровень
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о главном тренере миланской команды Антонио Конте.
«Конте вывел меня на другой уровень. Он разбирает твои ошибки при всех на собраниях. Но для меня это ничего не значит. Я здесь, чтобы стать лучше и помочь „Интеру“ побеждать. Я здесь не для того, чтобы быть чувствительным. Если тренер ругает, отвечу ему на поле», — приводит слова Лукаку The Times.
Лукаку перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 74 млн. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Италии (33 — в основном составе), забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.
Лукаку: в «МЮ» критики говорили, что я ленивый. Теперь видите, что я мог сделать в Англии
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