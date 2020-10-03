Лукаку: Конте вывел меня на другой уровень

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о главном тренере миланской команды Антонио Конте.



«Конте вывел меня на другой уровень. Он разбирает твои ошибки при всех на собраниях. Но для меня это ничего не значит. Я здесь, чтобы стать лучше и помочь „Интеру“ побеждать. Я здесь не для того, чтобы быть чувствительным. Если тренер ругает, отвечу ему на поле», — приводит слова Лукаку The Times.



Лукаку перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 74 млн. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Италии (33 — в основном составе), забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.

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