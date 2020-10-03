Успешный дебют Чилвела и дубль Жоржиньо за 4 минуты. Видео голов матча «Челси» — «Пэлас»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» разгромил «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 4:0.
Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 50-й минуте. После скидки головой в исполнении нападающего Тэмми Абрахама дебютный гол забил новичок команды защитник Бенджамин Чилвел.
Спустя 16 минут преимущество синих удвоил партнёр англичанина по обороне Курт Зума. Француз замкнул головой навес с фланга в исполнении Чилвела.
Успех «Челси» впоследствии закрепил полузащитник Жоржиньо, реализовав два пенальти за 4 минуты. Оба удара он исполнил в своём стиле, и оба раза отправил мяч в правый нижний угол.
«Челси», набрав 7 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (6) опустился на восьмое место.
- 3 октября 2020
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