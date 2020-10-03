Вендел прошёл медосмотр для «Зенита» в Лиссабоне
Полузащитник «Спортинга» Вендел стал ещё ближе к переходу в петербургский «Зенит».
Как сообщает журналист Бруну Андраде в своём «твиттере», сегодня, 3 октября, бразилец по просьбе сине-бело-голубых прошёл медицинское обследование в одной из клиник Лиссабона. Вендел надеется улететь в Россию завтра. По прибытии 23-летний хавбек подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.
Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
«Ни рыба ни мясо». Экс-игрок сборной Португалии — о будущем новичке «Зенита» Венделе
- 3 октября 2020
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