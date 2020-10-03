Алвеш: руководство «Оренбурга» было на европейском уровне. Сейчас непонятно, кто эти люди

Бывший полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш заявил, что не собирался расторгать контракт с клубом.
«В «Оренбурге» объявили, что мой контракт разорвали по обоюдному согласию, но это неправда. После одной из тренировок меня позвали в клуб и просто дали расторжение контракта уже с моими подписями, которые вообще увидел впервые.
Считаю, клуб неправильно поступил со мной. Я был предан «Оренбургу», выполнял все условия контракта, а они так некрасиво себя повели по отношению ко мне. Раньше руководство клуба было на европейском уровне, а сейчас непонятно вообще, кто эти люди… Я дал авторизацию юристам и своему представителю, они на следующей неделе будут обращаться во все футбольные органы», — цитирует Алвеша Sport24.
Агент португальца уже заявил, что российский клуб подделал подпись футболиста для расторжения договора. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал, что у клуба было право разорвать контракт в случае вылета клуба в ФНЛ.
Алвеш перешёл в «Оренбург» в 2018 году на правах свободного агента. Выступал за словенскую «Олимпию», румынский «Рапид», португальские «Белененсеш» и «Портимоненсе». В сезоне-2019/2020 в 22 матчах забил 3 гола.Контракт игрока с клубом действовал до 2022 года.
- 3 октября 2020
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