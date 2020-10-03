«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 10-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.
Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Ростов».
- 3 октября 2020
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