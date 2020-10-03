Владелец «Кайрата» хочет поменять руководство Казахстанской федерации футбола

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев заявил, что хочет добиться смены руководства в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), сообщает Meta-ratings.kz.



Боранбаев объявил о намерениях во время празднования 70-летия бывшего игрока сборной СССР и «Кайрата» Сеильды Байшакова. По словам владельца «Кайрата», кадровые изменения в КФФ и ПФЛК могут произойти в ближайшие недели.



Боранбаев неоднократно критиковал действующее руководство КФФ и ПФЛК.

После 11 туров «Кайрат», набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. «Кайрат» вылетел из Лиги Европы во 2-м квалификационном раунде, уступив израильскому «Маккаби» из Хайфы со счётом 2:1.