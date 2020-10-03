Дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ
В 4-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
На 16-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин с голевой передачи Гилфи Сигурдссона.
На 41-й минуте счёт сравнял Ниль Мопе.
В добавленное к первому тайму время Йерри Мина вывел «Эвертон» вперёд, ему ассистировал Хамес Родригес.
Во втором тайме Хамес Родригес оформил дубль.
В добавленное время матча Ив Биссума помог «Брайтону» избежать разгромного поражения.
«Эвертон» набрал 12 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (3) — на 14-м месте.
- 3 октября 2020
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