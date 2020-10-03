Дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ

В 4-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 16-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин с голевой передачи Гилфи Сигурдссона.

На 41-й минуте счёт сравнял Ниль Мопе.

В добавленное к первому тайму время Йерри Мина вывел «Эвертон» вперёд, ему ассистировал Хамес Родригес.

Во втором тайме Хамес Родригес оформил дубль.

В добавленное время матча Ив Биссума помог «Брайтону» избежать разгромного поражения.

«Эвертон» набрал 12 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (3) — на 14-м месте.