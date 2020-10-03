Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью «В атаку!» перед матчем с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» перед матчем 10-го тура РПЛ с «Зенитом» устроили эффектный перформанс, вывесив на трибуне большой баннер.

На баннере с надписью «В атаку!» изображён римский легионер.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Ростов».