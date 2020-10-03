В РПЛ прокомментировали утечку баннеров фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с утечкой баннеров фанатов «Спартака» перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Хотел спросить, откуда были слиты баннеры. Мы видели эти баннеры, но, может, они куда-то ещё поступали. Исключаю то, что слито было от нас. Это всё приходит по обычной почте. Не знаю, кто проник в почту. Исключить ничего невозможно, но то, что ушло от нас, — маловероятно. Не будем проводить никакого расследования.
Тот баннер, который был у «Зенита» в Кубке, не видел, это был Кубок и отвечал РФС. Баннер, который должен был быть сейчас, — видел. Никого не подозреваю. Смысла нет нам сливать, мы контролируем обеспечение безопасности. В чем смысл сталкивать лбами? Логики нет. Запроса из «Спартака» не поступало», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 3 октября 2020
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