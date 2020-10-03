Португальский журналист назвал сильные и слабые стороны Вендела

Португальский журналист Жил Нуньеш прокомментировал возможный переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит».



«Вендел — отличный игрок. В 2018 году за футболиста боролись два топ-клуба Португалии — «Спортинг» и «Порту». В итоге бразилец переехал в Лиссабон. В первый год пребывания в Европе заиграть не удалось. Стабильно выступать за основной состав начал в сезоне-2018/2019, когда «Спортинг» возглавил Марсель Кейзер.



Если говорить о сильных сторонах полузащитника, Вендел здорово работает с мячом, техничен и имеет хороший дриблинг. Ещё одно сильное качество полузащитника — интенсивность. Он эффективен в течение всех 90 минут.



Если выделять слабые места, как только бразилец лишается мяча, он испытывает трудности с поиском оптимальной позиции на поле. Вендел очень много бегает без мяча, и складывается впечатление, будто это бесполезно. Если бы он чуть лучше понимал действия одноклубников, бегал бы гораздо меньше.



На сегодняшний день Вендел один из лучших игроков португальской лиги. Здорово прогрессирует. Как только бразилец научится действовать без мяча, непременно выйдет на новый уровень», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Вендел прошёл медосмотр для «Зенита» в Лиссабоне