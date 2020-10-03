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«Эвертон» впервые с позапрошлого века выиграл семь матчей на старте сезона

«Эвертон» впервые с позапрошлого века выиграл семь матчей на старте сезона
Футбол / Англия 0

«Эвертон» второй раз в истории выиграл все семь матчей на старте сезона. «Ириски» выиграли четыре встречи английской Премьер-лиги и три — Кубка лиги. Первый подобный старт случился в сезоне-1894/1895, сообщает Opta Sports в своём «твиттере».

В 4-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Эвертон» набрал 12 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (3) — на 14-м месте. В следующем туре «Ириски» на своём поле сыграют с действующим чемпионом — «Ливерпулем». Встреча состоится 17 октября. Начало — в 14:30 мск.

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