«Эвертон» впервые с позапрошлого века выиграл семь матчей на старте сезона
«Эвертон» второй раз в истории выиграл все семь матчей на старте сезона. «Ириски» выиграли четыре встречи английской Премьер-лиги и три — Кубка лиги. Первый подобный старт случился в сезоне-1894/1895, сообщает Opta Sports в своём «твиттере».
В 4-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Эвертон» набрал 12 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (3) — на 14-м месте. В следующем туре «Ириски» на своём поле сыграют с действующим чемпионом — «Ливерпулем». Встреча состоится 17 октября. Начало — в 14:30 мск.
Дубль Хамеса помог «Эвертону» обыграть «Брайтон» и выйти на первое место в АПЛ
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