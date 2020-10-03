«Пришло время отдать концы». Баннер фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» вывесили на трибуне баннер с надписью: «Пришло время отдать концы». Счёт — 0:0, перерыв.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.