«Пришло время отдать концы». Баннер фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом»
Болельщики московского «Спартака» на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» вывесили на трибуне баннер с надписью: «Пришло время отдать концы». Счёт — 0:0, перерыв.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью «В атаку!» перед матчем с «Зенитом»
- 3 октября 2020
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:28
-
19:23
-
19:04
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:37
-
18:35
-
18:24
-
18:20
-
18:04
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:20
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:00
-
14:39
Партнерский контент