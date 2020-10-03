«Здесь не место крысам». Фанаты «Спартака» показали «пиратский» перформанс

Болельщики московского «Спартака» на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» показали эффектный перформанс. Счёт — 0:0, перерыв.
На фоне корабля с синими парусами, тонущего под щупальцами осьминога, изображён пират в красных цветах, держащий за хвост крысу. «Здесь не место крысам», — написано на баннере фанатов.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Напомним, болельщики петербургского «Зенита» перед матчем с ЦСКА (2:1) в 3-м туре РПЛ устроили необычный перформанс. Фанаты подняли над трибуной большую фигуру пирата с двумя девушками. По бокам болельщики расположили полотна, изображающие карты.
«Спартак» и «Зенит», набрав в 9 турах по 20 очков, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, при этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.
- 3 октября 2020
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