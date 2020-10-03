«Спартак» — «Зенит»: Понсе не попал в пустые ворота

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе не попал в пустые ворота в матче с «Зенитом» при счёте 1:0 в пользу питерцев.

В концовке второго тайма после подачи с углового Понсе ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу, после чего был первым на добивании, но с нескольких метров пробил выше цели.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Спартак» и «Зенит», набрав в 9 турах по 20 очков, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, при этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).