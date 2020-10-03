«Манчестер Сити» из-за ошибки Эдерсона упустил победу над «Лидсом»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась со счётом 1:1.

Счёт на 17-й минуте встречи открыл Рахим Стерлинг. Форвард «Сити» вошёл в чужую штрафную с левого фланга атаки и прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Однако на 59-й минуте Эдерсон после подачи с углового с левого фланга ошибся на выходе и форвард «Лидса» Родриго отправил мяч в пустые ворота.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином, помогали ему ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Энтони Тейлор.



«Лидс», набрав в трёх турах 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (4), проведя на один матч меньше, — на 10-м месте. Лидирует в первенстве «Эвертон» (12).