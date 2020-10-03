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«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке», забив три гола за 16 минут

«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке», забив три гола за 16 минут
Футбол / Германия 0

В третьем туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своём поле разгромил «Шальке-04» со счётом 4:0.

На 31-й минуте счёт открыл Джан Боздоган, срезавший мяч в свои ворота. Через четыре минуты преимущество «быков» упрочил Анхелиньо. В компенсированное к первому тайму время Вилли Орбан точным ударом довёл счёт до крупного. Финальную точку в матче поставил Марцель Хальстенберг, реализовавший пенальти.

«РБ Лейпциг» набрал в трёх турах немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Аугсбургом». «Шальке» проиграл все три встречи на старте нового сезона с общим счётом 1:15. Коллектив обосновался на последнем месте в турнирной таблице.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
03 октября 2020, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Боздоган – 31' (автогол)   2:0 Анхелиньо – 35'   3:0 Орбан – 45+2'   4:0 Хальстенберг – 80' (пен)
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