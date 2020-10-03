Тедеско: «Зенит» превзошёл «Спартак» в количестве длинных передач

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«На самом деле не понимаю, о чем вы, если речь зашла о длинных передачах, то «Зенит» больше так играл. Их игра основывалась на этом. В первом тайме мы прекрасно выходили из-под прессинга, они ничего не могли сделать. После 20 минут они перехватили игру и без Соболева было сложно зацепиться в центре.
Одним из решений было играть за спину. Каждое единоборство приводило к фолу. Дзюба в некоторых моментах играл не чисто, но свистели меньше. Мы хорошо прессинговали, хорошая был структура в начале атак. В количестве длинных передач «Зенит» нас превзошёл.
При подобном начале атаки, как у нас, короткими передачами, у нас было больше вариантов для развития. Для длинной передачи нужен момент. В нашем случае это не верно, нам нужно было завлечь нападение «Зенита» к нам. Если бы они шли смело и до конца и не оставляли шансов, то можно было бы играть в длинную передачу. Ещё одна причина, почему не играли длинными – оборона «Зенита» привыкла к такой игре, их защитники хорошо борются, также Барриос. То как мы начинали атаки сегодня – мы сыграли намного лучше, чем в полуфинале кубка", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
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