Тедеско: «Зенит» превзошёл «Спартак» в количестве длинных передач

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«На самом деле не понимаю, о чем вы, если речь зашла о длинных передачах, то «Зенит» больше так играл. Их игра основывалась на этом. В первом тайме мы прекрасно выходили из-под прессинга, они ничего не могли сделать. После 20 минут они перехватили игру и без Соболева было сложно зацепиться в центре.

Одним из решений было играть за спину. Каждое единоборство приводило к фолу. Дзюба в некоторых моментах играл не чисто, но свистели меньше. Мы хорошо прессинговали, хорошая был структура в начале атак. В количестве длинных передач «Зенит» нас превзошёл.

При подобном начале атаки, как у нас, короткими передачами, у нас было больше вариантов для развития. Для длинной передачи нужен момент. В нашем случае это не верно, нам нужно было завлечь нападение «Зенита» к нам. Если бы они шли смело и до конца и не оставляли шансов, то можно было бы играть в длинную передачу. Ещё одна причина, почему не играли длинными – оборона «Зенита» привыкла к такой игре, их защитники хорошо борются, также Барриос. То как мы начинали атаки сегодня – мы сыграли намного лучше, чем в полуфинале кубка", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.