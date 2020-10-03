Тедеско: Максименко отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«У нас достаточно много ключевых игроков: Жиго провёл хороший матч, Маслов агрессивно играл при дальних передачах. В опорной зоне Крал и Урунов провели отличный матч. Остон молод, но это был его дебют в составе. Я доволен, как он его провел. Все поймали игровой ритм, а Бакаева заменили, потому что нужно было больше цепляться за мячи. Соболев себя хорошо показал. Маркитесов хорошо вышел и вступал в борьбу. Ну и Ещенко. Извините, что забыл. Максименко отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА.
В подобных ситуациях, как с Уруновым, достаточно много потерь у нас было подобных, нужно играть проще. Но это касается не только его. У Остона есть смелость в атаке, он может один обыграть. Вопрос заключается в игровом балансе. Я надеюсь, что не только он сможет его поймать, но и все наши молодые футболисты», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
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