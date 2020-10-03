Тедеско рассказал, чем остался недоволен в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о недостатках игры московской команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Результатом недовольны, хотим играть на победу и побежать. Не удалось, но сегодня мы проигрывали по итогу. Разные были отрезки сегодня. Я расстроен тем, что в середине первого тайма мы отдали инициативу. После отбора нужна игровая структура, когда тебя атакуют. И нужно иногда делать паузу и сбивать ритм соперника. Наш следующий шаг — понимать, когда нужно атаковать, когда нужно сохранить мяч и немного передохнуть для нового штурма», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
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