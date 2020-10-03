Максименко: Жиго в моменте с голом хотел как лучше, а получилось как всегда

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Команда хорошо выглядела, мы играли на победу. Нам чуть-чуть не хватило, но будем работать, чтобы в следующем матче побеждать.



Атака «Зенита» с тремя ударами в первом тайме? Так получилось, что трижды подряд отбил. Все удары были сложные, не могу выбрать какой-то один сейв.



Жиго в том моменте хотел как лучше, а получилось как всегда. Ни в коем случае его не виним, игровая ситуация. Он решил сыграть, но ничего — отыгрались. У нас ещё были моменты. Ничего страшного.



Во втором тайме «Зенит» чуть ниже садился, но это и наша заслуга. Наверное, мы их заставили так играть. Мы добавили, потому что хотели выиграть. Нас в перерыве просили играть агрессивнее», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: немного расстроены, потому что «Спартак» мог выиграть у «Зенита»