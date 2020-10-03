Газизов: было больше 50% зрителей? Всё было громко и красиво, поэтому казалось, что много

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о количестве зрителей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«На трибунах было больше 50% зрителей? Просто всё было так громко и красиво, что казалось так много. По-моему, по статистике там было 17 200 человек.

Трансферы? В любом клубе на каждую позицию хочется усиления. Думаю, что мы придём к этому», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.