Сергей Семак: когда пропускаешь в самом конце, немножко обидно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:1).

«Неплохой первый тайм, были моменты, могли забить. Во втором тайме забили, но, к сожалению, в самом конце пропустили мяч, упустили преимущество, которое у нас было. Не смогли победить, чем, естественно, расстроены.



Конечно, «Спартак» играл дома активно и агрессивно, но мы к этому готовились. Моменты, когда мы выходили, были достаточно опасными. «Спартак» сел ниже, стал обороняться позиционно, и у нас появилось преимущество. К сожалению, пропустили опасный стандарт и обрезали во втором тайме. Во второй половине концентрации не хватило.

Сложно сказать, справедлив ли результат. Когда пропускаешь в самом конце, немножко обидно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».