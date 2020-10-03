Тедеско: матч с «Зенитом» можно сравнить с дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Матч с «Зенитом» можно сравнить с дерби с ЦСКА. Эмоции в кубковой победе были запредельными, по эмоциям — сравнил бы именно с матчем с ЦСКА», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).