Газизов: контракт Тедеско? Как и сколько мы будем работать вместе — это внутренняя кухня

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном продлении контракта с Доменико Тедеско после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) и оценил состояние нападающего Александра Кокорина.

«Контракт Тедеско? Как и сколько мы будем работать вместе — это внутренняя кухня, и было бы неправильно выводить её на публику. Такие вещи должны делаться в тишине. Я вижу, какой это тренер и человек. Все качества у него очень достойные и хорошие. На пресс-конференции он был грустным? Ну, может, перед дерби был таким, а сегодня будет по-другому. Хотя, думаю, он недоволен, что мы не выиграли.



Что касается слухов про Кокорина (имеется в виду договорённость не играть с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата»), то я это впервые слышу. Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, сделав определённые процедуры. Но тренерский и медицинский штабы решили не рисковать его здоровьем», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.