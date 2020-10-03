Семак — о трансферах: пока никого нет. Все разговоры беспочвенны
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча со «Спартаком» (1:1) прокомментировал информацию о возможных трансферах питерцев.
«Вендел? Пока без комментариев. Давайте по игре, которая закончилась. Если будет что-то касательно трансферов, дадим вам знать.
«Зениту» необходим центральный полузащитник с функциями «от штрафной до штрафной»? Что касается трансферов, то пока никого нет и все разговоры беспочвенны. Когда будут — тогда поговорим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Полузащитник «Спортинга» Вендел по просьбе сине-бело-голубых прошёл медицинское обследование в одной из клиник Лиссабона. Вендел надеется улететь в Россию завтра. По прибытии 23-летний хавбек подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.
Вендел прошёл медосмотр для «Зенита» в Лиссабоне
- 3 октября 2020
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