Семак рассказал о повреждении Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о повреждении Артёма Дзюбы, которое он получил в матче со «Спартаком» (1:1).

«Отсутствие Азмуна в стартовом составе связано с травмой. У Дзюбы нет травмы, он доиграл до конца. Сильный ушиб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.

На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.