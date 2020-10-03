Семак рассказал о повреждении Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о повреждении Артёма Дзюбы, которое он получил в матче со «Спартаком» (1:1).
«Отсутствие Азмуна в стартовом составе связано с травмой. У Дзюбы нет травмы, он доиграл до конца. Сильный ушиб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.
На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
- 3 октября 2020
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