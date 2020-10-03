Газизов — о трансферах: к концу окна ребята придут и будут помогать «Спартаку»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал трансферную работу красно-белых после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Что касается концовки трансферного окна, то надеюсь, что всё будет хорошо. На каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговоры шли лучше. В этом году и в это окно есть определённые проблемы. Мы работаем на телефонах, не можем напрямую общаться с футболистами. Но к концу окна ребята придут и будут помогать «Спартаку». Самое главное, что команда набирает очки, надо концентрироваться на этом. Если что-то идёт не так, надо обращаться к внутренним резервам. Они у «Спартака» есть — большие, огромные. Естественно, усиление тоже нужно, и мы над этим работаем.
Способен ли этот состав бороться за титулы? Я знаю, что нужно верить в лучшее, в победу. И знаю, что может произойти с каждым в каждую минуту. Вы из меня вытягиваете, чтобы я сказал: «Завтра придёт вот этот человек». И чтобы рассказал, за сколько и почему. Но это неправильно. А потом вы будете меня хейтить и говорить: «Шамиль, что ты натворил?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 3 октября 2020
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