Газизов: в последнее время стало меньше больших судейских ошибок

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство бригады Павла Кукуяна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Придерживаюсь мнения, что судейский корпус отработал этот матч хорошо. Мне кажется, что в последнее время стало меньше больших судейских ошибок. Будем держать за это кулачки, потому что это двигает наш футбол вперёд», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.



«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).