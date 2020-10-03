Федун: важно купить игроков, нужных Тедеско, чтобы «Спартак» мог быть ещё сильнее

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о трансферной политике московского клуба.

«Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть ещё сильнее», — цитирует Федуна ТАСС.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт — Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.