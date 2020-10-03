Аршавин: после 1:1 запахло жареным. «Спартак» был ближе к тому, чтобы вырвать победу

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ничью петербургской команды в матче со «Спартаком» (1:1).



«Зенит» уедет расстроенный. Были все предпосылки, чтобы увеличить преимущество и уехать с победой. После 1:1 вообще запахло жареным. «Спартак» был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу. Серая игра Бакаева? Он в этом сезоне выглядит не так ярко, как в прошлом, но его замена на Соболева была неожиданной.

Соболев тоже не вошёл в игру. Джордан комфортно чувствовал себя, Понсе — тоже. Дзюба устал, было видно. Его хотели заменить несколько раз, но не получалось никак. Его замена напрашивалась», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.