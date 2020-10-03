Айртон: промах Понсе? Вообще-то он очень помогает «Спартаку»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился своим мнением об игре нападающего москвичей Эсекьеля Понсе в матче с «Зенитом» (1:1).



«Понсе? Да, промахнулся, но вообще-то он очень помогает команде и забивает голы. И в этот раз тоже.

Партнёры, конечно, подкалывали меня после дубля. Теперь всё время говорят мне идти вперёд и забивать. Шутили, что мяч мне вообще в колено попал, когда я забивал последний раз. На самом деле мяч попал ниже. Здорово, что у меня в этом сезоне уже три мяча и я рассчитываю, что будут ещё», — сказал Айртон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.