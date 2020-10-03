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«Спартак» — «Зенит»: видеообзор матча 10-го тура РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: видеообзор матча 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.

На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса, отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на RuTube-канале «Матч Премьер».

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).

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