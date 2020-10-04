«Валенсия» без Черышева проиграла «Бетису». 39-летний Хоакин отдал две голевые передачи
В 5-м туре испанской Примеры «Бетис» одержал победу над «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Серхио Каналес, ассистировал ему 39-летний вингер «Бетиса» Хоакин. На 74-й минуте преимущество гостей удвоил Кристиан Тельо, а Хоакин отдал вторую результативную передачу.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.
В пяти матчах «Бетис» набрал 9 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) занимает шестое место.
Результаты других матчей Примеры
«Атлетико» — «Вильярреал» — 0:0
«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 3:0
«Эльче» — «Уэска» — 0:0
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