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«Валенсия» без Черышева проиграла «Бетису». 39-летний Хоакин отдал две голевые передачи

«Валенсия» без Черышева проиграла «Бетису». 39-летний Хоакин отдал две голевые передачи
Футбол / Испания 0

В 5-м туре испанской Примеры «Бетис» одержал победу над «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Серхио Каналес, ассистировал ему 39-летний вингер «Бетиса» Хоакин. На 74-й минуте преимущество гостей удвоил Кристиан Тельо, а Хоакин отдал вторую результативную передачу.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

В пяти матчах «Бетис» набрал 9 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) занимает шестое место.

Результаты других матчей Примеры

«Атлетико» — «Вильярреал» — 0:0

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 3:0

«Эльче» — «Уэска» — 0:0

Испания - Примера. 5-й тур
03 октября 2020, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Каналес – 19'   0:2 Тельо – 74'
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