Тедеско: каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Любой контакт — свободный удар

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«В первом тайме играли замечательно, особенно первые 20 минут. Потом инициатива перешла к «Зениту», было больше длинных передач на их высоких нападающих, наша команда была вынуждена сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар. В целом считаю, что играли отлично.

Александр Максименко хорошо поработал, особенно в первом тайме. Саша всегда настраивается, чтобы наиграть на ноль.

У нас были отличные моменты — например, у Понсе, Джордана. Их промахи — это нормальная ситуация», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».