Бакаев, Караваев и Мостовой прибыли на базу сборной России после матча «Спартак» — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, защитник питерцев Вячеслав Караваев и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прибыли на базу сборной России.

«Игроки сборной продолжают приезжать на базу в Новогорске», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в «Твиттере».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.