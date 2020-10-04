Кержаков «поймал» Ракицкого, «Спартак» устроил шоу из баннеров. Фото ничьей с «Зенитом»

Вчера, 3 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» избежал поражения в матче с «Зенитом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счёт.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями от матча.



«Матч с «Зенитом» можно сравнить с дерби с ЦСКА. Эмоции в кубковой победе были запредельными, по эмоциям — сравнил бы именно с матчем с ЦСКА», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.